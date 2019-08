Åtvarar båtførarar

Båtførarar respekterer ikkje tryggleiksona ved sprenging i Ålesund hamn. Kystverket er i gang arbeid for fjerne tre små grunner i Aspevågen. Kravet er at båtar skal halde seg 150 meter frå riggen. Men i løpet av dei to første vekene har nyskjerrige i småbåtar kome altfor nær ved fleire høve. Dette er spesielt farlig når det er sprenging på gang, åtvarar byggeleiar Håkon B. Teigen.