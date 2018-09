ATV-ulykke i skianlegget

Politiet er ved skianlegget i Spjelkavik i Ålesund og gjør etterforskninger, etter at en person var involvert i en ulykke med ATV i bakken ved skianlegget. Personen er fraktet til sykehus med bruddskader, og politiet melder på Twitter at det for øvrig er ukjent skadeomfang.