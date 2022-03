Attvalt i Bondelaget

Både fylkesleiar Konrad Kongshaug frå Averøy og nestleiar Anna Håland Berget frå Rauma, blei attvalt på årsmøtet i Møre og Romsdal Bondelag. Under fylkesårsmøtet blei Sykkylven Bondelag kåra til Aktivt Lokallag 2021. Det skriv Bondelaget i ei pressemelding. I vedtatt arbeidsplan blir det peika på at Møre og Romsdal Bondelag skal jobbe for å styrke bonden sin økonomi i 2022.