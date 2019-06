Attraktivt for filminnspillinger

Linjeprodusent Per Henry Borch i firmaet Truenorth sier kontrastene i Møre og Romsdal gjør fylket attraktivt for filmfolk. Han sier at både han og de amerikanske filmskaperne er godt fornøyd med det de fikk gjort på Sæbø og Åndalsnes i forrige uke. – Her får en utrolig mye over en veldig kort radius. Det er lettere å velge Møre og Romsdal, fordi vi har så stor bredde i natur, sier Borch.