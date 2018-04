Åtte tatt i fartskontroll

I en laserkontroll som UP har gjennomført i Elnesvågen i Fræna ble åtte bilførere ilagt forenklede forelegg for å kjøre for fort, melder Politiet. Kontrollen ble gjennomført i en 50-sone, og høyeste hastighet ble målt til 66 kilometer i timen.