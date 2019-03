Åtte poeng til Eidsvåg

Det var Eli Serine Ødegård, Magnus Rausand og Niklas Brakstad frå Eidsvåg barne- og ungdomsskole som deltok i dagens semifinale i Klassequizen. Her kan du høyre konkurransen.

Obs: Ein teknisk feil gjer at dette ikkje let seg spele av enno. Det blir arbeidd med løyse problemet.