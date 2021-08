Åtte nye smittede i Ålesund

Ålesund kommune har fått melding om åtte nye smittede. Seks av de smittede er definert som nærkontakter og var i karantene. To av de åtte er testet etter at de var på Mølla Pub helga 30.-31. juli. To av de som er smittet, arbeider ved Sport 1 på Digerneset. Ansatte som har vært i nærkontakt med dem, er i karantene. Kommunen ber kunder som har vært i butikken tirsdag 3. august til og med fredag 6. august kl. 11 om å være oppmerksomme på symptom og teste seg. I Ålesund kommune er 87 personer i isolasjon mens rundt 350 personer er i karantene.