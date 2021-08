Åtte nye smitta i Ålesund

Ålesund kommune fikk søndag melding om åtte nye koronasmittetilfeller. Ifølge kommunen har to av tilfellene ukjent smittevei og smittesporing pågår. Kommunen fikk søndag også seks positive prøver etter hurtigtest. Disse vil bli testet igjen med PCR-test. Noen av disse smittetilfellene er elever ved Ålesund videregående skole, noe som medfører at to skoleklasser er blitt satt i karantene.