Åtte nye smitta i Ålesund

Ålesund kommune fekk laurdag påvist åtte nye tilfelle av covid-19. I to av tilfella er det ukjend smitteveg. Eit av tilfella er også knytt til Ålesund vidaregåande skole, der kommunen opplyser om at det truleg vil komme fleire positive prøvesvar frå same skule i løpet av kort tid.