Åtte måneder i fengsel

En mann i 40-åra er i Romsdal tingrett dømt til fengsel i åtte måneder for å ha mishandlet stesønnen sin over flere år. Mishandlingen er grov og det legges vekt på at den har vart over lang tid, står det i dommen. Stesønnen skal ha blitt utsatt for slag, spark, lugging, klyping, og krenka gjennom nedverdigende omtale. Mannen må også betale 100.000 kroner i erstatning.