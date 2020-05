Åtte månader i fengsel

Ein polsk mann i 20-åra er i Sunnmøre tingrett dømt til åtte månader fengsel utan vilkår. Bakgrunnen er at han i haust innførte cirka 60 gram amfetamin og MDMA, og 50 gram hasjisj som var meint for vidaresal. Mannen er også dømt for å ha køyrt bil utan gyldig førarkort medan han var ruset.