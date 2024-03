Åtte kunstnere får stipend

Statens kunstnerstipend fikk over 12.000 søknader, og blant disse har åtte kunstnere i Møre og Romsdal fått utdelt stipend. Det er penger som går direkte til enkeltkunstnere for at de skal kunne fordype seg i kunstneriske prosjekt de selv velger.

Disse har fått utdelt stipend: Terese Longva, Anders Teigen Emblem, Kaja Mærk Egeberg, Siri Skjerve, Lars Ove Stene Fossheim, Bjørn Vatne, Linn Vendela Eilertsen Halseth og Rino Sivathas.