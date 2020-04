Åtte innlagde i Møre og Romsdal

Helse Møre og Romsdal har sendt ut status for koronapasientane som er lagd inn på sjukehus i fylket. Det er tre på Kristiansund sjukehus, og to med alvorleg tilstand. I Molde ligg det tre og ein av dei er framleis alvorleg sjuk, mens ein annan er i betring under intensivbehandling. Ålesund og Volda har ein pasient kvar med alvorleg tilstand kvar. Alle tilfella er i augneblinken stabile.