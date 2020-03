Atlanterhavstunnelen stengt

Atlanterhavstunnelen er framleis stengd etter at to bilar kolliderte tidlegare i dag. – Det er for tidleg å seie noko om årsaka til ulykka. Politiet jobbar framleis på ulykkesstaden, seier Sindre Molnes i politiet. Politiet kan heller ikkje seie noko om tilstanden til dei skadde.