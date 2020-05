Atlanterhavsparken får kompensasjon

Regjeringa har juster kompensasjonsordninga for tapte billettinntektar i sitt forslag til revidert nasjonalbudsjett, slik at Atlanterhavsparken og Akvariet i Bergen også blir dekt. – Akvaria gir fantastiske opplevingar, derfor er eg glad for å gi desse ei god nyheit i ei vanskeleg tid, seier kultur- og likestillingsminister Abid Raja. Det har blitt starta innsamlingsaksjonar for Atlanterhavsparken etter at dei varsla om ein svært vanskeleg økonomisk situasjon.