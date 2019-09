Asylmottak legges ned

I løpet av høsten blir i alt fem asylmottak nedlagt. Årsaken er at kontraktene løper ut, og siden det fortsatt kommer få asylsøkere til Norge, vil ikke kontraktene bli utlyst på nytt, opplyser Utlendingsdirektoratet. Asylmottaket i Ulsteinvik er et av dem som legges ned. Nedleggelsene fører til at flere hundre beboere må flyttes til andre mottak.