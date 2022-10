Astrid Hoem gjenvalt for to nye år

AUF-leiar Astrid Hoem frå Kristiansund er gjenvalt for to nye år.

– Vi lever no i vår generasjonsskjebnetid etter mange år der alle trudde at verda berre kunne bli betre. No trengs eit sterkt AUF som kjempar for rettferdig omfordeling, klimakutt, internasjonal solidaritet og unge sine moglegheiter. Den jobben skal vi ha, seier ho i ei pressemelding.