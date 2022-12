Artister klare for Moldejazz 2023

Både Hedvig Mollestads Weejuns feat Trevor Dunn og DiDerre med Tronsheimsolistene er klare for Moldejazz 2023. I artistsleppet i dag ble det også kjent at har Marcus Miller, Kurt Elling, «Horta» – Elias Akselsen, Stian Carstensen & Ola Kvernberg, Best Western Swing med Adam Douglas og Ola Kvernberg, HM3 med gjester og Vadim Neselovskyi & Tamara Lukasheva er klare for Moldejazz 2023.