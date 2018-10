Arset ny direktør for Kystverket

Einar Vik Arset ble i statsråd i dag ansatt som ny direktør for Kystverket, melder Sunnmørsposten. Arset kommer fra stillingen som rådmann i Ulstein kommune.

– Dette blir spennende. Kystverket er et fyrtårn for trygg og effektiv verdiskapning i havnasjonen Norge, sier den påtroppende kystdirektøren til Kystverkets hjemmeside. – Arset er en dyktig leder med gode forutsetninger for å utvikle Kystverket videre, sier samferdselsminister Jon Georg Dale.