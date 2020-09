Arrestert i Elnesvågen

Ein mann i 50-åra blei i natt arrestert i Elnesvågen. Mannen hadde tidlegare på kvelden fått pålegg av politiet om å halde seg unna naboen sin etter at hadde oppsøkt personen og kome med truslar. Mannen følgde ikkje dette pålegget og blei dermed tatt med inn til arresten.

I tillegg blei ein annan mann angripen av to personar i Elnesvågen i natt. Den fornærma tok seg sjølv til lege for sjekk etter hendinga. Dei mistenkte blei arrestert av politiet. – Dei involverte i begge sakene sitt i arresten og vil bli avhøyrt i dag. Dei blir meldt for forholda, seier Tove Anita Asp, operasjonsleiar i politiet.