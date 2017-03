Arrestert etter å ha knekt kjeven på tenåring

Litt før middag kom det inn om slåssing i en privatbolig på Innlandet i Kristiansund. Det roet seg ganske fort. Men ikke lenge etterpå kom det inn en ny melding om slåssing på Innlandet der det også skal ha kommet trusler. De involverte hadde forsvunnet da politiet kom.

I Ålesund braket 7–8 personer sammen i en slåsskamp i sentrum. Da politiet kom til stedet hadde situasjonen roet seg.

Litt før klokka 03 ble en mann i slutten av 20-årene fra Hordaland pågrepet etter å ha knekt kjeven på en mann i slutten av tenårene fra Kristiansund. Mannen er blitt avhørt og politiet kommer til å opprette sak.

Tok kvelertak på kvinne

I Halsa måtte politiet rykke ut ved 01-tiden etter at en mann i 20 årene tok kvelertak på kvinne på Vågland. Den samme mannen hadde også knust ruta på en buss.

I Volda ble en ung mann vist bort fra sentrum etter å ha kranglet med flere gjester og vakter på stedet. Mannen var beruset og aggressiv.

Viste hitlerhilsen

En mann i 20-årene ble bortvist fra Molde sentrum etter å ha vist hitlerhilsen. Mannen nektet å oppgi personlige opplysninger. Senere i natt ble han anmeldt fordi han ikke hadde etterkommet pålegget om å forlate sentrum.

I Kristiansund ble en mann i slutten av tenårene bosatt i Kristiansund pågrepet etter å ha antastet to kvinner.

Promillekjøring

Det har også vært flere tilfeller av promillekjøring natt til søndag. Både i Tomrefjord og i Ulsteinvik førte mistanke om promillekjøring til at førerkortet ble inndratt. I Tomrefjord ble føreren i 50-årene satt i arresten.

På Averøya kjørte en bil inn i autovernet på Atlanterhavsvegen på Geitøya, ved avkjørselen til Håholmen lørdag kveld. To personer ble funnet i nærheten etterpå. De to er mistenkt for promillekjøring.