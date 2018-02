Arrest og bortvisning

Politiet måtte sette ei kvinne og en mann i Molde i arresten natt til lørdag etter at de laget bråk på et hotell og ikke ville rette seg etter beskjed om å roe seg. I Kristiansund ble to menn i 20-årene bortviste fra et utested fordi de laget bråk og var til sjenanse.