Arrangerer konsertar i seks veker

Momentium planlegg å arrangerer konsertar over seks veker i sommar. Dette blir ein del av Ålesund Live og blir arrangert i sentrum av byen frå midten av juni til slutten av juli. – Det er viktig for oss å ha eit opplegg som vi veit let seg gjennomføre uansett korleis situasjonen skulle vere til sommaren, skriv festivalarrangøren i ei pressemelding. På programmet står blant anna Bjørn Eidsvåg, deLillos og Dance With A Stranger (Arkivfoto).