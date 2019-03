Årim-tilsett tiltala for korrupsjon

Statsadvokatane i Møre og Romsdal har tatt ut tiltale mot ein person som har vore tilsett i renovasjonsselskapet Årim. Det melder Sunnmørsposten. Det var i november i fjor det vart kjent at den Årim-tilsette vart etterforska for korrupsjon. Grunnlaget for tiltalen er fire tilfelle der mannen skal ha motteke mindre beløp frå personar som ønskte å jobbe i Årim og RenoNorden. Ifølgje Sunnmørsposten gjekk sistnemnde selskap konkurs i 2017. Årim tok då over deira renovasjonsavtale. Strafferamma er fengsel inntil tre år.