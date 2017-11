Årets sykepleierleder er kåret

Styrer ved Skarbøvik sykehjem, Unni Janita Urkedal Koppen, ble i dag tildelt prisen for årets sykepleierleder i Møre og Romsdal. Prisen deles ut av Norsk Sykepleierforbund. – Jeg er stolt og glad over å vinne denne prisen, og det er viktig for meg å trekke frem at denne jobben er et lagspill sammen med mine nærmeste medarbeidere på Skarbøvik sykehjem og Klipra, sier prisvinneren.