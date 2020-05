Årets stipendvinner er klar

Ingvild Schade tildeles Bjørnsonstipendet 2020. Trine Stensen i Bokhandlerforeningen sier at forfatteren sjonglerer ord og handling på overraskende måter, og skildrer både alvor og humor med god penn. Schade er fra Drammen og bor i Oslo. Hun har skrevet romanene Bergverket (2019) og Drammens rekordbok (2014) og er utdannet fra Skrivekunstakademiet i Hordaland. Hun er også tegner og har selv illustrert romanen Drammens rekordbok. – Vi gleder oss til å presentere Ingvild Schade for publikum, og til å få høre mer om hennes litterære metoder, sier festivalsjef for Bjørnsonfestivalen Johild Kosberg Bredin.