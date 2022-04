Årets russ er ekstra utsatt for sykdom: – Vi merker at vi er uggen allerede

Russen i Ålesund tar seg en velfortjent pause i sola etter gårsdagens startskudd på russetida. Tretten år med skole skal feires, men skal man tro FHI er vi ikke helt ferdig med å være sjuk.

– Vi merker at vi er litt uggen allerede, men hvis man holder det gående og drar ut, rekker man aldri å kjenne ordentlig på det. Det handler om å ikke hive seg av toget. Med en gang man tar seg fri en dag, er det fort å føle seg dårlig, sier russepresident ved Ålesund videregående skole, Thomas Brudevoll.

På grunn av restriksjonene, har ikke immunforsvaret fått trent seg på å bekjempe infeksjonene man vanligvis får, som for eksempel influensa. Det ligger derfor an til at flere vil bli syke fremover, ifølge FHI.

Flere russ ved Ålesund videregående skole har allerede fått på seg russedressen. En av dem er russepresident Thomas Brudevoll i grå hettejakke. – Vi må være flinke og ta vare på oss selv, sier han. Foto: Remi Sagen / NRK

– Kliner med flere enn man pleier

Og russen er spesielt utsatt.

– Lite søvn, høy aktivitet og mye alkohol kan svekke immunforsvaret og allmenntilstanden midlertidig. Når du fester i tette ansamlinger over tid, med mye synging, roping, deling av flaske og kliner med flere enn du pleier – øker det sjansen for å bli smittet med luftveisvirus og at du smitter videre.

Sara Viksmoen Watle, overlege ved FHI, sier flere kan bli syke nå enn det vi er vant med, og oppfordrer derfor til at man holder seg hjemme når man er syk. Foto: Trygve Indrelid / NTB

Det sier Sara Viksmoen Watle, overlege ved FHI. Hun forklarer at roping og skriking gjør at slimhinnene blir sårere og mer mottakelig for infeksjon.

– De fleste unge, friske mennesker tåler infeksjoner godt. Men de kan bli mer syke, og flere kan bli syke nå enn det vi er vant med, fordi immunforsvaret ikke har fått trent seg på infeksjoner flere ganger i året, sier Viksmoen Watle.

Russen ved Ålesund videregående skole understreker at de kommer til å ta noen dager pause frem til 17. mai. Foto: Remi Sagen / NRK

Holde seg hjemme når man er syk

Allerede kjenner russen i Ålesund at de er redusert.

– Det med at man blir syke er det ikke noe tvil om. Det hører du på gjengen bak, de sitter og hoster. Det er kaldt på kveldene, sier russepresidenten.

Selv om guttene gir inntrykk for at litt sykdom ikke skal ta knekken på russetida, er de også bevisst på å ta sine forholdsregler.

– Man får holde seg frisk da. Holde seg hjemme når man ikke er i form. Passe på å ikke drikke av andres flasker og lignende. Vi har fått disse gode vanene av smittevernet, så det er bare å ta det med seg videre, sier Kim Ytterland, russ ved Ålesund videregående skole.

Kim Ytterland, russ ved Ålesund videregående skole, sier de skal viderebringe de gode vanene man gjorde seg under pandemien med smittevern. Foto: Remi Sagen / NRK

– Fest med måte

– Vi må være flinke og ta vare på oss selv. Passe på å ikke etterlate noen ute, kle oss etter været og også prøve å slappe litt av. Vi ruller ikke hver dag til 17. mai, vi har pausedager – og det er ikke noe press på å være med hver dag, understreker Brudevoll.

Og det sier overlegen ved FHI er veldig viktig.

– Fest med måte. Det er viktig å passe på hverandre og ta kontakt med helsepersonell dersom du tror noen av vennene dine er syke.

Men russepresidenten er likevel klar på at sykdom ikke skal stoppe en god russefeiring.

– Med en gang guttene samles og vi starter rullinga, så er det god stemning. Uansett om du ligger nesten døden nær eller er frisk, sier Thomas Brudevoll.