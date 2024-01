Årets regionbyggar 2023

Ungdomspanelet i Møre og Romsdal er kåra til «Årets regionbyggar 2023». Prisen blei delt ut under Nyttårskonferansen i Molde i dag.

I grunngjevinga heiter det at Ungdomspanelet har ei tydeleg rolle for å fremje saker som er viktige for ungdom. Dei inspirerer også andre ungdommar til å engasjere seg, noko som gjev ringverknader i heile Møre og Romsdal, står det.

«Årets regionbyggar» går til aktørar som har utmerka seg og har teke initiativ som er med på å byggje Møre og Romsdal.