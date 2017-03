Årets nynorskbrukar

Sjef for Etterretningstenesta, generalløytnant Morten Haga Lunde, er kåra til Årets nynorskbrukar 2017. Han får prisen «for å gi bruk av nynorsk den autoriteten som trengst på eit område som har vore mindre språkleg mangfaldig enn resten av samfunnet.», seier styret i Nynorsk kultursentrum i grunngivinga si. Prisen blir delt ut under opningshøgtida for Dei nynorske festspela i Ørsta 29. juni.