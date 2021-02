Årets lærling 2020

John Fredrik Sæther Nelvik og Kristin Hollingsæter Lystad er Årets lærling 2020 i Møre og Romsdal. Ho har vore lærling i Bunadtilvirkarfaget ved lærebedrifta E design på Valderøya, og han har vore lærling i salsfaget ved lærebedrifta Smølamat AS. – Begge to er verdige vinnarar av prisen. Ut frå vurderingskriteria var det rett og slett umogeleg å skilje dei to kandidatane som kom høgast, seier leiar for juryen, Åse Vatne Riksfjord. I alt kom det inn 17 nominasjonar til kåringa som Møre og Romsdal fylkeskommune står bak.