Anna Håland Berget har vegret seg for å få et barn til etter at hun tok over en gård for seks år siden.

Men nå venter hun sitt tredje. Som eneste driver av gården, må hun derfor leie inn avløsere. Det koster penger. Penger hun ikke har.

– Jeg er avhengig av at familien stiller opp på dugnad, sier Håland Berget.

Etter årets jordbruksoppgjør skal bøndene få mer støtte til å kunne leie inn avløsere fra 2023. Det synes bonden i Rauma er bra, men sier det er en lang og stor kamp som gjenstår.

Mannen må steppe inn

– Det er ikke greit at man må være avhengige av at folk jobber gratis for deg, sier Håland Berget.

For sånn er det nå. Hennes mann, Ole Jonny Håland, må steppe ned i sin vanlige jobb og bidra på gården helt gratis.

– Hvis du jobber på et sykehjem da? Skal mannen din ta seg fri fra jobb og jobbe gratis på sykehjemmet? spør Håland Berget, og legger til at det er satt på spissen.

Hun sier det er for dyrt å leie inn folk, i forhold til støtten man får. Det kom en økning i støtten i årets jordbruksoppgjør, men den skulle vært høyere for å få dekt behovet for hjelpa som trengs, mener hun.

– Vi jobber ikke 37,5 timer i ukene. Man må være tilgjengelig hele døgnet, sier Håland Berget, som også er nestleder i Møre og Romsdal Bondelag.

Ole Jonny Håland driver sitt eget firma og jobber allerede fulltid. Nå må han trappe ned i den jobben, for å kunne bidra på gården. Men det må han gjøre gratis. Foto: Øyvind Berge Sæbjørnsen / NRK

Øker støtten

Landbruks- og matminister, Sandra Borch (Sp), skriver i en e-post til NRK at de har lagt sterk vekt på å forbedre velferdsordninger i årets jordbruksoppgjør.

– Vi har økt bevilgningen for tilskudd til avløsning ved sykdom og fødsel med 35 millioner kroner. Ordningen bidrar til å finansiere bøndenes bruk av arbeidshjelp når de blir syke eller skal ha barn.

Støtten har økt med 430 kroner per dag. Det tilsier cirka en og halv time ekstra med avløser, ifølge bonden i Rauma. Det er bra, men ikke godt nok, mener hun.

– Årets jordbruksoppgjør er en start på regjeringens arbeid med å forbedre velferdsordningene, og dette arbeidet skal følges opp ved de kommende jordbruksoppgjørene, understreker Borch.

Mat- og landbruksminister Sandra Borch sier de har lagt sterk vekt på å forbedre velferdsordninger i årets jordbruksoppgjør. Foto: Dan Henrik Klausen

– Lang vei igjen

I høst kommer Anna Håland Berget og mannen Ole Jonny Håland sitt tredje barn til verden. Samtidig er det ventet å komme 48 kalver utover høsten.

– Jeg kan ikke ta mammapermisjon lenger enn jeg må. Det er for mye jobb som må gjøres på gården. Jeg kunne ønske jeg kunne konsentrere meg mer om babyen, sier hun.

Årets jordbruksoppgjør viser et resultat av at det er blitt mer bevisstgjøring rundt velferdsordningene, mener den kommende trebarnsmoren.

– Jeg har et håp om at det kan bedre seg i årene fremover. Det er ennå en lang vei igjen.