Årets JazzZtipendiat

Petter Kraft, Tomas Järmyr og Oscar Grönberg er tildelt årets JazzZtipendiat fra Sparebank1 SMN, for prosjektet «Trondheim Jazzorkester og The MaxX». Dette er den viktigste jazzprisen her i landet, og en av Norges største musikkpriser – med en økonomisk ramme på en million kroner. De tre svenskfødte musikerne har vært en del av jazzmiljøet i Trondheim i om lag 10 år.