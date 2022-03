Årets bedrift i Møre og Romsdal

Nansen Polar Expeditions AS med rederikontor på Smøla har fått prisen som årets bedrift i Møre og Romsdal.

Det har kultur-, næring og folkehelseutvalget i Møre og Romsdal fylkeskommune avgjort.

Bedriften har satset friskt i et internasjonal marked til tross for pandemien, noe som skulle være nesten umulig, heter det i begrunnelsen.

Nansen Explorer har satset på et helt nytt konsept, fra å være et forskningsfartøy til å bli en hybrid mellom et ekspedisjonsskip og en luksusyacht.

Prisen blir delt ut under fylkestinget 25. april