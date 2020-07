– Vi hadde et skilt liggende og fikk lyst til å skrive noe artig. Så fant vi ut at vi kunne tjene penger på det i samme slengen, sier Are Solheim.

«Vil du slippes forbi? Vipps 50 kroner», skrev familien fra Tresfjord i Møre og Romsdal.

Etter en drøy ukes kjøring rundt i Sør-Norge har de fått inn nok til å fylle en halv tank diesel. Så langt har de bare møtt positive reaksjoner fra andre bilister, på den litt utradisjonelle skiltingen. Det er mye smil og tommel opp.

– Jeg tror dette tar av brodden, at de flirer i stedet for å stresse. Problemet er løst tenker jeg, sier Solheim.

Are Solheim er på tur med familien på tre og hunden. Foto: Are Solheim

Tidligere har han ofte opplevd at mange er utålmodige i trafikken, men denne sommeren har så langt vært veldig fin. Ingen har forsøkt å presse seg forbi.

Solheim legger til at vippsingen så klart er humor.

– Lager jeg kø så kjører jeg til siden uansett, sier han med et smil.

I år opplever familien at veldig mange kjører hensynsfullt og fint. Foto: Are Solheim

– 20 år gamle fordommer

Knut Randem, redaktør for nettmagasinet bobilverden.no, har sett familiens skilt og synes det er et artig påfunn.

– Jeg har sett lignende før, som «slapp av vi slipper forbi hver hele time». Det er jo morsomt og tar tak i folks fordommer på en humoristisk måte, sier Randem.

For at bobiler er en sinke i trafikken mener han er nettopp det, en fordom.

– Det er et inntrykk som henger igjen fra 20 år tilbake i tid, da bobilene hadde mye mindre motorer. I dag er det sjåføren det kommer an på, sier Randem.

Knut Randem, er redaktør for nettmagasinet bobilverden.no. Foto: bobilverden.no

Dersom bobilen kjører sakte er det fordi sjåføren, som mange andre, er på ferie og vil se seg rundt, legger han til.

– På svingete veier må vi så klart, som andre store kjøretøy, være forsiktig og avpasse farten. Men da må man følge med i speilet og slippe forbi når det er mulig, sier redaktøren.

Han kjører bobil selv og mener mange kjører forbi selv om han holder fartsgrensen.

– Andre sjåfører må også ha forståelse for at vi må ha et sted å slippe forbi, mange er veldig utålmodige, sier Randem.

Trygg trafikk er ikke begeistret

Mette Magnussen i Trygg Trafikk skjønner at skiltet til familien på tur er humoristisk, men hun er likevel ikke begeistret.

– Jeg forstår at dette er en gimmik, men allikevel er vi lite begeistret for alt som tar oppmerksomheten bort fra selve kjøringen, sier Magnussen.

Hun mener denne typen skilt kan utgjøre en fare i trafikken.

– Det er svært mye trafikk mange steder i sommer og det gjør det veldig krevende å kjøre. Et slikt skilt kan være nok til å gjør enkelte førere uoppmerksomme, sier hun.

Vil beholde skiltet på

Are Solheim er ikke enig i kritikken fra Trygg Trafikk. Han regner med at voksne folk klarer å ta ansvar for seg selv i trafikken og ikke bruker telefonen mens de kjører.

– Vårt humorskilt er ikke noe mer farlig enn når det står «Trenger du flyttehjelp» og et telefonnummer bakpå en lastebil, sier Solheim.

Han har tenkt til å beholde skiltet på.