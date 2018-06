Arbeidsulykke på Vigra

Det har skjedd ei arbeidsulykke på Vigra. Ein tilsett ved flyplassen har skadd ei arm under arbeid på staden. Ei patrulje frå politiet er på veg for å gjennomføre undersøkingar. – Det er så langt uklart korleis han blei skadd, men den tilsette er frakta til legevakt for sjekk, seier Arild Riise, operasjonsleiar i politiet til NRK.