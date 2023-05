Arbeidsulykke på Hjelset i Molde

Politiet melder om ei arbeidsulykke på Hjelset i Molde. Skadeomfanget er ikkje kjent for politiet, men dei opplyser at ulykka skal ha skjedd under arbeid med straum.

– To personar har blitt sendt til legevakt, og to til sjukehus for sjekk, opplyser operasjonssentralen i Møre og Romsdal politidistrikt.