Arbeidsulykke i Ålesund

Politiet har fått melding om en arbeidsulykke i Ålesund. Nødetater er på vei til stedet.

En person skal ha falt under arbeid i et stillas. Ambulanse og luftambulanse skal være på stedet. Den skadde blir frakta til Ålesund sykehus. Skadeomfanget er ukjent, skriver politiet like etter klokka 10.