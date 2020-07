Arbeidstilsynet ut mot Volda

Arbeidstilsynet mener Volda kommune har brutt arbeidsmiljøloven i sin oppfølging av ulykken 7. juni, der en miljøarbeider ble stukket ned med et skrujern av en bruker i en omsorgsbolig. Tilsynet peker på at det ikke er gjennomført noen intern skriftlig gjennomgang av ulykken, og heller ikke vurdert tiltak som skal hindre at denne typen ulykker kan skje igjen. Kommune har fått frist til 24. juli med å komme med en tilbakemelding på forholdet. Helse- og omsorgssjef i Volda Svein Berg Rusten vil ikke kommentere saken før de har svart på brevet fra Arbeidstilsynet.