Arbeidsplasser i Nye Molde kommune

Fellesnemnda i Nye Molde kommune har onsdag ettermiddag enstemmig vedtatt et hovedprinsipp som betyr at ansatte skal kunne beholde sin arbeidsplass i den nye kommunen lokalisert til der de er nå. De som vil pendle skal få anledning til det. Eidsvåg i Nesset får fagmiljø innen landbruk, næring og miljø og på sikt et dokumentsenter. Leder i fellesnemnda, Molde-ordfører Torgeir Dahl, er stolt av at de samla seg om et vedtak og med et prinsipp om at ikke noen skal tvangsflyttes. – Det skaper en trygghet og det betyr at det fortsatt vil være miljø i de tre rådhusene som er i dag, sier Dahl. Midsund, Molde og Nesset danner ny kommune sammen i 2020.