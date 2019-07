Arbeidsmiljøproblemer på Høgskulen

Høgskulen i Volda har innkalt til ekstra styremøte midt i ferien for å diskutere arbeidsmiljøproblemer ved avdeling for mediefag, melder Møre-Nytt. På dagsorden står i tillegg en sak om utlysning av dekanstillingen for avdelingen. Sakspapirene er unntatt offentlighet og rektor Johan Roppen sier til avisen han ikke vil uttale seg før etter møtet.