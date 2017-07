Det viser tall for juli som NAV offentliggjorde fredag. 4027 personer er helt uten arbeid i fylket og dette er 2,9 prosent av arbeidsstyrken.

Blant de unge under 30 år har det vært en nedgang på nesten 22 prosent, og det mener NAV er veldig gledelig.

– Det er utrolig viktig å få disse inn i det ordinære arbeidslivet. Vi tror at dette er et resultat av et målrettet arbeid. NAV har et nasjonalt fokus på oppfølging av ungdom. Dette er en prioritert gruppe, og de er også prioritert i virksomhetsplanen til NAV i Møre og Romsdal, sier fungerende fylkesdirektør i NAV, Kjetil Vassbotn.

Stor nedgang i byene

Alle de tre største byene har hatt en nedgang i arbeidsledigheten på over 20 prosent. Fredag formiddag var arbeidsminister Annikken Hauglie på besøk i Kristiansund. Her har arbeidsledigheten gått ned med hele 25 prosent.

Arbeidsminister Annikken Hauglie er veldig godt fornøyd med nedgangen i arbeidsledigheten i Møre og Romsdal. Foto: Gunnar Sandvik / NRK

– Det er utrolig gledelig at arbeidsledigheten synker så mye i Møre og Romsdal, ikke minst fordi Møre og Romsdal har vært blant fylkene som har slitt mye på grunn av fallet i oljeprisen. Det betyr at flere kommer i arbeid fremover. Vi skal gjøre enda mer for at ledigheten skal gå ned ytterligere, ikke minst her i Kristiansund, sier Annikken Hauglie.

Blant kommunene har også Stranda og Rauma opplevd en sterk nedgang i arbeidsledigheten det siste året, viser tallene for juli. Størst prosentvis arbeidsledighet har Ulstein, Hareid og Herøy. Ledigheten i Møre og Romsdal er litt over landsgjennomsnittet som er på 2,8 prosent.