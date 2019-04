Arbeidsgiver tiltalt etter dødsfall

En arbeidsgiver er i Nordmøre tingrett tiltalt etter at en mann omkom i arbeidsulykke i Sunndal 29. september 2015. 55 år gamle Arild Wilnes var innleid og omkom da gravemaskina han opererte havnet utenfor en skrent og falt mellom femten og tretti meter. Den daglige lederen i firmaet er nå tiltalt for å ikke ha sikra et forsvarlig arbeidsmiljø. I tiltalen står det han ikke gjorde nok for å hindre at ulykken oppstod. Saka skal opp i Nordmøre tingrett i juni.