Arbeidsgivars marknad

– I år er det arbeidsgivars marknad, seier Iselin Blakkestad, fagleg ungdomssekretær i LO i fylket. Men det er sommarpatruljen merksame på, seier Blakkestad. Ho fryktar for korleis ein del kontraktar for sommarvikarane ser ut, og er også førebudd på at nokre har erstatta permitterte arbeidarar med billegare sommarvikarar.