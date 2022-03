Arbeidsgivar tiltalt

Ein arbeidsgivar frå Nordmøre er tiltalt for å ha skaffa seg seksuell omgang ved å misbruke stillinga si, avhengigheitsforhold eller eit tillitsforhold. Ifølge ein tiltale frå Møre og Romsdal tingrett skal mannen ved fleire anledningar ha utnytta to tilsette seksuelt. Dette skal ha skjedd under falske føresetnader då mannen skal ha sagt at han skulle hjelpe kvinnene.