Arbeidet på kaiene fortsett

Dårleg vêr gjorde at arbeidet på kaiene i ferjesambandet Seivika-Tømmervåg vart innstilt i 20 netter i januar og februar. Arbeidet fortsett ut mars med innstilte avgangar morgon og kveld. Det blir jobba med stort utstyr som gjer at det ikkje kan gå ferjer frå kaia samtidig som det blir bora. Etter påske startar betongarbeida. Da skal tilleggskaia (piren) bli lengre og breiare for å kunne ta imot dei nye ferjene i sambandet. Her kan du sjå endringane i ferjeruta i mars.