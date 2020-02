Arbeidet med gondol i gang igjen

Romsdalen AS har no fått svar på undersøkingane av kvikkleira ved jernbanestasjonen i Åndalsnes. Undersøkingar frå Noregs Geologiske Institutt viser at det er mindre kvikkleire i skråninga sør for jernbanestasjonen enn det NVE har antatt i si oversiktskartlegging. Rauma kommune kan dermed sluttføre søknaden sin. Romsdalen AS opplyser at dei reknar med at byggeløyva er på plass rundt månadsskifte. Dei har også tru på at dei vil vere i gang med grunnarbeida for fjordstasjonen i midten av mars og at gondolen kan vere klar til opning våren 2021.