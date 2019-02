Arbeidet kan komme raskt i gang

Arbeidet med å bygge E39 mellom Hjelset og Lønset i Molde kan komme raskt i gang. Stortingets transportkomite ble i dag orientert om prosjektet av Statens vegvesen. Den nye veien vil koste 1,4 milliarder kroner. Leder i komiteen, Helge Orten fra Høyre, har et godt håp om å få bompengeproposisjonen vedtatt i Stortinget før sommeren. – Jeg har god tro på at vi klarer det før sommeren. Statens vegvesen jobber intenst for å få ferdig grunnlaget for en proposisjon og så skal det behandles i departementet, sier Orten.