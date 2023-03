Arbeiderpartiet sin fylkesleder går av

Per Vidar Kjølmoen går av som fylkesleder i Arbeiderpartiet, skriver Sunnmørsposten.

Til helga er det fylkesårsmøte, og da kommer Kjølmoen til å si takk for seg.

Til avisa avviser han at avgangen har noe å gjøre med de dårlige meningsmålingene partiet sliter med.

Han sier at tiden nå er kommet for å slippe andre til.

En enstemmig valgkomité foreslår Aure-ordfører Hanne-Berit Brekken som ny fylkesleder i partiet. Brekken er i dag nestleder i fylkeslaget.