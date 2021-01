Arbeider har testa positivt

Ein arbeidar i innreisekarantene ved Vard sin brakkerigg på Trohaugen har testa positivt på koronasmitte. Personen har vore i karantene på Trohaugen sidan han kom til kommunen, og er no flytta over til isolasjon. Vestnes kommune opplyser at personen hadde dokumentasjon på negativ test tatt i heimlandet innan 72 timar før framkomst Noreg.