Arbeid startar truleg før årsskiftet

Eit enkeltprosjekt for E136 gjennom Romsdalen blir lagt ut for konkurranse i månadene like før eller like etter årsskiftet, mest truleg i november. Nye Veier melder at dette prosjektet blir lagt ut etter to strekningar på E6, men truleg samtidig med eit riksveg prosjekt i Vestland og før eit europavegprosjekt i Nordland. Nye Veier meiner desse prosjekta ikkje er av dei som blir hardast ramma av kostnadsauke på mellom anna stål.